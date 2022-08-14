為防止暑假期間青少年涉足不當場所，桃園市警局13日深夜動員434名警力，結合市府聯合稽查小組，針對德州撲克桌遊店、博奕主題餐廳與特定營業場所等160處加強臨檢。本周專案期間全市總計查獲販毒8件、吸毒43件、賭博8件、兒少性剝削4件、詐欺8件、深夜容留少年3件。
桃市警局13日晚間執行青春專案查緝勤務，出動各分局與各警察大隊共434名警力，由桃市警察局長許錫榮帶隊前往中壢區各臨檢點實施臨檢，並與市府聯合稽查小組針對該場所的公安、消防等建物防火避難安全設施進行嚴格稽查。
據警方統計，本周全市共查獲販毒8件10人、吸毒43件44人、賭博8件8人、兒少性剝削4件6人、詐欺8件19人、深夜容留少年3件3人，卓有成效。
許錫榮表示，此勤務為持續查察掛羊頭賣狗肉的不法博弈場所，這些場所誘騙青少年涉足，陷入聲色與金錢誘惑，故這次結合市府各單位組成聯合稽查小組共同淨化社會，營造安全健康環境，防範青少年身心受汙染。
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