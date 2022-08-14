國民黨28日舉辦全代會，周五完成本屆全代會黨代表提案收案。因應當前兩岸關係緊繃，有劉姓黨代表提案主張，要求中共放棄一黨專政，同意兩岸文字統一，並共同依據歷史真實事蹟，完成自1911年中華民國建立至今之國家歷史檔案。

該提案表示，為維護兩岸和平，避免發生戰爭造成台灣人民死傷，是當前國際情勢下，執政者必須優先考量之事，但民進黨無視兩岸和平重要性，經常展現挑釁對岸言詞及行為，訂定友善但又不失台灣立場兩岸政策，是國民黨須承擔責任。

該提案主張，基於中華民國憲法及國民黨實踐中國自由民主統一歷史責任，依國家統一綱領進程，提請全代會通過黨「兩岸統一先決條件」：首先是中共須放棄一黨專政，兩岸共謀適合中國人政治體制，實踐正常化國家一國一制民主制度。

此外，該提案主張的「兩岸統一先決條件」第二點要求，為體現中華文化文字之美，中共須同意兩岸文字統一，學校教育及正式公文書均採正體中文。

第三，該提案認為，兩岸應尊重歷史事實，共同依據歷史真實事蹟，完成自1911年中華民國建立至今的國家歷史檔案，讓所有為中國生存發展付出青春甚至生命者，均得到正確的歷史定位。

劉姓黨代表針對此次全代會，還提案要求修改中央偉與中央委員選舉辦法，限縮限制連記票數比例，降低換票聯盟問題。

此外，該黨代表也提案要求，未來黨提名公職參選人，應以黨員民調與社會大眾民調為依據，有特殊條件可以加權；而提名後若再次發生類似換柱事件，黨提名候選人集體以罷選要脅黨中央者，應即撤換，以候補人選遞補提名。

至於黨提名的公職當選者，該黨代表提案也主張，基於對選民承諾，服務未屆滿至少達2／3以上任期者，不得參選其他公職。

對於全代會黨代表提案，有黨代表直言，歷年全代會上黨代表提案，除非與黨中央，最後都只是形式的交付研議，沒有下文，提案本身實質上就只是說故事比賽。也有黨代表說，今年全代會重點是為縣市長參選人造勢。

但黨代表李昶志認為，黨代表願意提案，代表對黨仍有熱情與想法，認為對於黨代表提案，黨中央應積極回應。