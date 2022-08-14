烏克蘭總統澤倫斯基今天警告，凡是直接攻擊該國東南部札波羅熱核電廠，或是以核電廠為基地發動攻擊的俄軍，都將成為烏國鎖定的「特殊目標」。

路透社報導，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠是歐洲規模最大核電廠，在俄國入侵之初即宣告淪陷。近來基輔與莫斯科當局屢次互控對方攻擊這座核電廠。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間演說中警告，「每一個攻擊核電廠，或是利用核電廠作為掩護、從當地發動攻擊的俄軍人員都必須了解，他將成為烏克蘭情報機構、特勤單位和軍隊的鎖定目標。」

烏國情報機關稍早稱俄軍在核電廠周邊展開新一輪「挑釁」行動；莫斯科在札波羅熱地區扶植的地方官員羅戈夫（Vladimir Rogov）則在Telegram上發文，反控烏軍砲轟核電廠。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指控俄羅斯「攻擊核電廠為烏克蘭南部供電的部分。」

烏國國防情報機構也表示，俄軍在附近城鎮外停放自走榴彈砲，還故意在上面插上烏克蘭國旗。

該機構指出，核電廠的抽水設施和消防站11日因遭到攻擊而受損，且攻擊是來自俄軍控制、位於核電廠以東7公里處的沃迪亞村（Vodiane）。（譯者：施施）1110814