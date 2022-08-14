前新竹市長林智堅因涉碩士論文抄襲案，退選桃園市長，港媒認為，前副總統陳建仁、現任桃園市長鄭文燦等人都因此事重傷，若年底民進黨選得不理想，總統蔡英文恐就跛腳了，反觀副總統賴清德在此事保持距離，應能篤定拿到民進黨2024總統選舉的入場券，可說是林智堅案的間接受益者。

8月9日台大宣布林智堅論文抄襲情節嚴重，撤銷其碩士學位，蔡英文卻選擇與台大對著幹，更在8月10日下令全黨挺堅，直到林於8月12日宣布退選，前後只有48小時。

香港媒體《中評社》報導，蔡英文雖然咬定林智堅是清白的，但是民進黨部分人士不甩挺堅令選擇跳車，立委高嘉瑜早先即質疑論文門再鬧下去，年底選情恐會「一屍五命」，開了第一槍，而近日英系立委在line群組的對話「民眾會選擇相信民進黨、還是台大？」被媒體曝光後，林就被逼退了。

該媒體更分析認為，為了討好蔡英文而跟著瞎挺堅的人，都因此事重傷，像是陳建仁公開說，台大對當事人的論證並沒有充分納入，這件事情在未來一定會真相大白，還給林智堅清白，因而挨批，鄭文燦同樣也成了苦主；另外就是曾為林智堅競選總幹事的立委鄭運鵬，接棒選桃園市長後也被質疑「走了一個抄襲的，來了一個挺抄襲的」，甚至連民進黨新竹市長參選人沈慧虹等人也都被拖下水。

該媒體認為，賴清德選擇不介入林智堅案，是明智之舉。若年底民進黨選得不理想，蔡英文恐就跛腳了，也就沒有能量去指定2024接班人。陳建仁、鄭文燦原本都是蔡英文對於2024總統大選的口袋人選，但如今若沒有再出現突發事件，賴清德應相當篤定可拿到民進黨2024的入場券，他可說是林智堅案的間接受益者。