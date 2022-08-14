近日台灣傳出有許多民眾遭高薪招人廣告吸引，落入柬埔寨慘遭詐騙案，人被騙到當地後即成為「豬仔」，被逼從事詐騙工作或賣淫，不答應就遭虐待、囚禁、性侵等，甚至過程中會被四處轉賣，不斷受到傷害，此事引發社會關注及政府重視，知名美女律師李怡貞在社群上曝光了詐騙集團最新招人手法，並揭開盲點：「回得去的是骨灰罈還是活體？」。

近來台人遭高薪誘騙至柬埔寨當地打工，想賺人生第一桶金卻賠上人生的事件頻傳，而即使駭人聽聞的受害者案例被廣為傳播、報導，甚至連機場都有航警人員舉牌苦勸「小心自己被賣掉」，也有營救團體成員上節目分享搭救台人的過程，但還是有不少人趨之若鶩，儼然成為一個讓人憂心的社會現象。

此事引發熱議，坊間論點在救與不救之間拔河，美女律師李怡貞昨天(8/13)也在臉書討論此事，透露有聽說此事件的最新發展，就是詐騙集團更新了招募人手的廣告方式，似乎是聽聞了此事件引發台灣社會關注，因此如今招人還會特別標明「回得去台灣」，但李怡貞聽了卻只覺得事情才沒這麼單純，揭開關鍵：「沒說清楚回得去的是骨灰罈還是活體甚至是半殘體啊？」，網友也紛紛附和留言「真的..天下沒白吃的午餐」、「魂魄回得來？牽亡魂的也有生意做了」、「有用的腎回不去，沒用的腦卻回去了」。

事實上幾天前，她也曾發文表達對這類事件的看法，直言：「免錢的最貴，說會讓你賺大錢的也更貴」，表示看了新聞之後，自己想法有了很大的改變，她本來將去吳哥窟打卡當作是人生清單之一，但如今「心裡決定一輩子都不要去柬埔寨了，怎麼還那麼多人前仆後繼的搶著去？」，並且苦口婆心呼籲：「出國真的只能靠自己，台灣太安全了，國外真的不是這樣耶！」。