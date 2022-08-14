台灣未來一周都是多雲到晴的炎熱天氣，氣象專家吳德榮表示，今天到周六台灣在高壓邊緣，天氣炎熱飆37、38度，加上大氣不穩定，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨、有大雷雨發生機率，其中中南部有局部較大雨勢。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（14日）台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨；並有大雷雨發生的機率，應注意氣象局特報。東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨的機率。氣溫方面北部24至37度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至38度。

吳德榮說。明日至周六（15至20日）台灣仍在太平洋高壓邊緣，南方水氣逐漸增多；天氣持續晴朗炎熱，需注意防曬、防中暑；大氣不穩定，山區及部分平地午後有局部雷陣雨、有大雷雨發生的機率，應注意；東南部及恆春半島亦有局部短暫陣雨。

至於午後雷雨的降雨熱區，氣象局則表示，今天至周六（14日至20日）午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區有局部大雨勢發生機率。