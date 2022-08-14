以「魔鬼詩篇」聞名全球的英美雙籍作家魯西迪昨天在紐約州遇刺重傷，美國總統拜登（Joe Biden）今天聲明譴責這起惡毒攻擊事件，並聲援魯西迪的言論自由。

75歲的魯西迪（Salman Rushdie）昨天在紐約州演說時遇刺，經紀人魏利（Andrew Wylie）表示，他可能會失去一眼，手臂神經斷裂，肝臟也受損。

正在南卡羅來納州度假的拜登今天聲明表示，對這起惡毒襲擊感到震驚與難過，他為魯西迪祈福。

拜登說，魯西迪以其對人性的洞察力、無與倫比的故事感、拒絕被恫嚇或緘默，代表著基本、普世的理想、真理、勇氣、韌性，無所畏懼地分享想法，這是自由開放社會的基石。他重申對這些深刻地美國價值的承諾，聲援魯西迪與所有支持言論自由的人。

魯西迪於1988年發表小說「魔鬼詩篇」（The Satanic Verses）惹怒伊朗，當時伊朗最高領袖何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）下達宗教裁判令（fatwa），呼籲穆斯林拿下他的項上人頭，讓他長期面臨死亡威脅，多年來一直在躲避「追殺令」。

24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）遭控二級蓄意謀殺與二級攻擊罪名，且不得交保。美國國家廣播公司紐約分台（NBC New York）報導，執法機關針對馬塔在社群媒體上的言論進行初步審查，結果發現，馬塔似乎頗為同情什葉派極端主義和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC），但沒有明確證據證明馬塔與上述組織有直接關聯。（編輯：郭中翰）1110814