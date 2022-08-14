很多人對印度的流行文化大多都是寶萊塢唱跳電影，但前幾年有首超洗腦印度歌曲在台灣爆紅，其副歌為「嘟噜嘟噜大大大」的旋律讓人印象深刻，而當年在MV出面的四名男子，被稱為「印度F4」，其實4名男子都是同一人，是印度旁遮普歌手馬哈蒂（Daler Mehndi），但他因涉嫌人口走私，在經過20年的訴訟後，在當庭被警方逮補，淪為階下囚。

這首被廣泛稱為「嘟噜嘟噜大大大」的歌，其實叫做《Tunak Tunak Tun》，1998年推出時還是印度第一支使用綠幕技術的MV，約在2000年代在全球突然爆紅，人人都能隨口來一句，連好萊塢大明星都在節目中模仿，馬哈蒂在華人地區更被稱作「印度F4」。

但是身為印度歌王的馬哈蒂好景不常，他在2002年被指控涉嫌人口走私，偷渡者偽裝成舞者，藉此掩人耳目，非法送了不少人進美國，但也有許多人付完錢卻偷渡失敗，因此集體控告馬哈蒂，最後共有35人一同出面控告，這才拆下馬哈蒂的假面。

對此馬哈蒂一開並不承認，他辯稱事情是已經過世的哥哥做的，他本人完全不知情。法官聽信馬哈蒂的說詞，他一度被判無罪，在受害者努力不懈的上訴，經過20年審理，馬哈蒂在2022年7月被判有罪，得在監獄坐牢兩年，罪證確鑿的他，當庭就被警方逮捕。