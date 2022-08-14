桃園一名陳姓男子突然於去年平安夜傳先前拍下的性愛影片給前女友，還威脅寫下，「你會後悔」、「一定會」等語，讓前女友崩潰報警提告。桃園地院審結，依恐嚇危害安全罪，處6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓男子與女子阿紫（化名）曾為男女朋友，但陳男於去年12月24日晚間突然以通訊軟體LINE，傳送先前交往拍下的性愛影片給阿紫，阿紫回應「你有事嗎？傳這些給我幹嗎（嘛）～」接著便封鎖陳男。

未料，陳男改以臉書私訊阿紫，傳送，「你會後悔」、「一定會」、「有什麼不能好好說要用封鎖的」、「用賴說」等語，阿紫聽聞後便將陳男的LINE解除封鎖，但陳男持續揚言要散播2人的性愛片，使阿紫心生畏懼便報警處理，全案經由檢察官偵結起訴。

對此，陳男不否認有傳訊息給阿紫，但辯稱已與阿紫分手1年，期間都沒聯絡，想說分手這麼久還是可以聊天當朋友，才傳送影片給對方，算是回憶等語；至於「你會後悔」等訊息，僅是希望阿紫不要把關係做死。

桃園地院審結，法官認為，陳男的行為明顯與和他人重修舊好背道而馳，客觀的第三人看了陳男的舉止，均能充分理解陳男是以暗示或隱喻的方式，稱自己會散布性愛影片，並使對方的名譽受侵害且畏懼，故不採信陳男辯詞；法官參酌陳男犯後態度不佳，否認犯行等，依犯恐嚇危害安全罪，處6月徒刑，得易科罰金18萬元。可上訴。