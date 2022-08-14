來自烏克蘭的Alexandra表示，對中文很感興趣，大學時她透過學校向大陸提出申請，卻三度碰壁，直到俄烏大戰，她透過台灣政府提供「援助烏克蘭學生來台計畫」來到台灣，讓她完成學習中文的夢想，她大讚「台灣絕對是住著世界上最友善的人，真的謝謝你們」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》近日上傳最新影片，來自烏克蘭赫梅利尼姿基的Alexandra透露，她從小就不是很喜歡烏克蘭的天氣、食物，再加上她的頭髮、眼睛都是咖啡色的，和朋友們金髮藍眼相比，看起來不太一樣，總覺得自己在烏克蘭格格不入，像個「局外人」，直到她接觸中華文化和食物的那天，她才有歸屬感。

Alexandra表示，自己對中文有濃厚的興趣，她最大的夢想是到大陸學中文，2018年由就讀的烏克蘭大學提出申請，結果校內大陸籍的講師評錯分數，導致她飛大陸的行程延後，她只好改申請暑期課程，但流程才跑到一半，學校通知她大陸突關閉課程，讓她二度取消，好不容易在2019年申請通過，卻又因新冠肺炎爆發，讓她夢想破滅，百般無奈之下，Alexandra只好改飛到其他國家，一邊靠著線上課程完成大學學業。

Alexandra說，今年爆發俄烏戰爭時，她已回到烏克蘭，但戰爭讓她非常緊張害怕，所以又馬上逃到愛爾蘭避難，期間她在Instagram上看到台灣政府和慈濟基金會提供「援助烏克蘭學生來台計畫」，她馬上向台灣駐愛爾蘭辦事處申請，沒想到簽證一天內就核發，讓她一個禮拜內飛來台灣，「台灣的高效率讓我很驚訝，且永生難忘」。

Alexandra指出，來台2個月，不僅讓她完成學習中文的夢想，也接觸其他有興趣的科目，她說她喜歡台灣所有的食物、風景，尤其是東岸的景色非常漂亮且平靜，她大讚「台灣絕對是住著世界上最友善的人，真的謝謝你們」。