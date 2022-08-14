知名印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）12日遇刺。

寫下著名書籍《魔鬼詩篇》（The Satanic Verses）的印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie）12日遇刺傷重，目前仍在救治中，美國檢調昨（13）日指出，魯西迪約被刺10刀，包括右頸的3處刺傷、腹部4處刺傷、右眼及胸部各1處刺傷等，不過最新消息是，魯西迪已經拿掉呼吸器，並且可以說話、甚至開玩笑。凶嫌馬塔則在數天前告知健身房取消會籍，表示「暫時不會回來」，疑似預告犯案。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）報導，紐約州肖托夸郡（Chautauqua County）地區檢察官施密特（Jason Schmidt）昨日表示，魯西迪身中約10刀，包括右頸的3處刺傷、腹部4處刺傷、右眼、胸部及右大腿各1處刺傷。

魯西迪的經紀人魏利（Andrew Wylie）原先表示，經過急救後，魯西迪仍須戴呼吸器，他無法說話，右手臂的神經被切斷、肝臟損壞，還有可能失去右眼，不過美聯社報導，作家泰瑟（Aatish Taseer）發布推文表示，魯西迪已經摘掉呼吸器，並且已經可以說話及開玩笑，魏利也證實他的說法。

施密特昨日也宣布來自紐澤西州小鎮費爾悠（Fairview）的24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）被控二級蓄意謀殺及二級攻擊等罪名，不過馬塔拒絕在周六的庭審中認罪，他的公設辯護律師巴隆（Nathaniel Barone）表示，馬塔非常配合調查。

檢察官指控馬塔「預謀」且有「針對性的」犯罪，他自行搭乘巴士前往魯西迪周五上午在紐約西部的演講地點，並且購票入場。馬塔將在19日下午3時再度出庭。

75歲的魯西迪原訂於12日上午在紐約州西部「學托擴協會」（Chautauqua Institution）發表演說，不過就在上午10時45分主持人介紹他出場時，馬塔突然衝上舞台朝魯西迪「猛揍」。

24歲凶嫌馬塔（Hadi Matar）12日行刺知名印度裔英國作家魯西迪（Salman Rushdie），他13日出庭時拒絕認罪。（圖／美聯社）

報導指出馬塔是紐澤西州一間健身房的會員，其他會員描述，他通常都一個人健身，而且非常安靜。健身房老闆波伊爾（Desmond Boyle）回憶，馬塔是在4月時入會，很有禮貌，但看起來總是「非常悲傷」，每天都是「彷彿這是一生中最糟糕一天」的表情進健身房，「他每天都像這樣進來。」

健身房經理卡菈布蕾絲（Rosaria Calabrese）指出，馬塔入會後參加了27場初學者課程，不過幾天前通知取消會籍，表示「暫時不會回來」，疑預告犯案。

馬塔在美國出生，雙親為來自黎巴嫩的移民。