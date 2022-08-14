在林智堅論文事件後，台大第13任校長遴選正在舉行，並從明（15）日到22日間擇定5天時間，舉行校長候選人治校理念說明會，9個候選人輪番上場，預計在10月8日前選出新校長。

2018年的台大校長遴選案（卡管案）引發滿城風雨，管中閔能否擔任台大校長拖了1年多，一直到2019年1月8日才上任，他的任期在2023年1月7日屆滿。不過因為年齡問題，他已宣布不續任，因此台大組成校長遴選委員會進行遴選。

台大第13任校長遴選委員會共有21名委員，由各學院、校友總會、行政會議等推選，或依相關機制初步產生人選後，再由校務會議選舉產生18名代表，包括了聯發科董事長蔡明介、台大醫院院長吳明賢等人都在內，並與教育部3名遴派委員共同組成。

這次有9位候選人參與台大校長遴選，均是台大教授，包括研發長李百祺、前代理校長郭大維、工學院院長陳文章、法律系特聘教授陳聰富、電資學院院長張耀文、台大醫院雲林分院院長黃瑞仁、文學院院長黃慕萱、電機系教授葉丙成、台大醫學院附設癌醫中心醫院院長楊志新，沒有外來的人士參選。

台大校長遴選委員會從15日起到22日間，擇定其中5天的晚上時間，陸續安排9位候選人進行至校理念說明會。15日先由陳文章及張耀文登場，16日是李百祺及陳聰富、17日是黃瑞仁及葉丙成、18日是黃慕萱及郭大維、22日是楊志新。

台大遴委會表示， 在候選人治校理念說明會後，9月初舉行校務會議對個別校長候選人進行推薦投票，隨後至9月中旬將就校務會議推薦校長候選人的資歷與治校理念和相關人士進行深入訪談，安排10月初逐一與候選人面談，預計於10月8日前選出校長當選人。