Scheduled for the NBA’s 2022-23 opening night and ring ceremony on TNT: Lakers at Warriors, Oct. 18, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 13, 2022

儘管NBA下個球季完整賽程預計下周出爐，不過《The Athletic》權威記者查拉尼亞14日搶先爆料，新球季將於10月19日正式開打，眾所矚目的開幕戰將由上季總冠軍勇士出戰湖人，至於耶誕大戰也提前曝光兩場，分別是湖人作客遭遇獨行俠、勇士主場遇上灰熊。

NBA排出勇士遭遇湖人的新球季開幕戰，自然是未演先轟動，畢竟將由史蒂芬柯瑞領軍勇士，碰上「小皇帝」詹姆斯掛帥的湖人，聯盟預計也在這場開幕戰頒發勇士上季總冠軍戒指，屆時整個大通中心球館勢必相當熱血沸騰，也期望勇士搶得開門紅。

至於新球季兩場耶誕大戰是由《紐約時報》資深記者史坦搶先曝光，其中最受關注的，當然是勇士主場遭遇灰熊，畢竟兩隊上季在西區次輪遭遇結下樑子，灰熊明星後衛莫蘭特還公開嗆聲要在新球季找回顏面，沒想到聯盟馬上安排耶誕大戰，讓灰熊可在全美直播賽事當中準備報仇。

不過隨著灰熊即將出戰新球季耶誕大戰，也讓黃蜂成為當前全聯盟唯一沒有打過耶誕大戰的球隊，看到自家球隊保有這種難堪紀錄，身為黃蜂老闆的喬丹應該感到相當不開心才對，畢竟這也代表黃蜂始終沒有足夠人氣或實力可以出席耶誕大戰。