「姐姐」謝金燕20日於高雄巨蛋舉辦「2022 TURN口罩 世界巡迴演唱會-高雄站」，開唱倒數計時的她，已緊鑼密鼓的排練中，而對自我體態要求嚴格的謝金燕，昨（13日）則公布她體重瘦到46.8公斤、腰圍只有24腰，同時並曝光自己的三餐菜單。

謝金燕昨在IG限時動態公布三餐菜單，首先是早餐吃2根香蕉、一個飯糰，午餐是6顆水煮蛋、2顆小肉粽、運動飲料、能量飲，晚餐則吃2顆水煮蛋、4分之一片肉乾和運動飲料，謝金燕也公布她腰圍是24，不過，身高170公分的她，體重只有46.8公斤，體重又要創新低，對此，謝金燕強調：「我有在食補，請大家放心，1米七的身高是輕了點，接下來希望能增點肌！」

謝金燕曝光三餐菜單。（圖／取材自謝金燕 Instagram）

正在高雄準備演唱會的謝金燕，除了趁排練空檔享受美食外，她也不忘到健身房運動，跑步、重訓、操核心肌群等樣樣來，謝金燕也不藏私分享，保持性感川字肌的秘訣，就是靠每天持之以恆的運動。

謝金燕日前就曾公開47歲少女體態保養法，透露她在家從來不穿寬鬆的衣服，還「全身鏡四處放」，隨時觀察多出來的贅肉、多買穿起來逼死人的衣服，謝金燕更表示，她24小時縮小腹睡覺，飲食方面，吃東西7分飽就停、把胃口養小、不喝含糖飲料，不熬夜並維持運動習慣。