英國足球運動員貝克漢是世界足壇英格蘭最佳傳奇之一，與辣妹樂隊成員維多利亞婚後育有三子一女。其長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與美國女演員妮可拉佩茲（Nicola Peltz）因疫情延後婚禮，今年4月完婚。12日，布魯克林在接受媒體《今晚娛樂》採訪時語驚四座，他表示願意和妻子妮可拉努力生夠10個孩子，而且「越多越好。」

布魯克林日前在採訪中透露，自己已經做好準備成爲一個年輕的父親，甚至放話「我希望能生10個」，數量多得快可以組一隻足球隊，震驚了不少網友。不過考慮到倆人的家庭背景，又似乎情有可原。貝克漢姆與維多利亞育有三子一女，也就是説布魯克林有二個弟弟，19歲的羅密歐和17歲的克魯茲，一個11歲的妹妹哈珀。妮可拉更是出生在一個大家庭，有八個兄弟姐妹。也難怪布魯克林會表示，「我們希望有一天擁有一個大家庭，有很多個小佩爾茨和小貝克漢姆，在身邊跑來跑去，那種感覺真是太酷了。」

此外，妮可拉再次對之前婆媳不合傳聞作出否認。她表示，沒有穿婆婆設計的婚紗不是因爲不想，而是她工作室無法製作即時完成，婆婆也不曾説過不許她穿別的品牌的婚紗。