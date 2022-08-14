農曆7月半阿公顯靈？一名網友在臉書激動發文表示，女兒的生日願望是搶到偶像的演唱會門票，昨日(13日)中午母女倆一度搶票失敗，原po在快放棄之際對著空氣誠心祈求先父後竟奇蹟似的買到票，網友們紛紛暴動喊：「阿公萬歲！」

一名母親在臉書社團「靈異公社」感動發文表示，女兒的偶像周興哲10月21到23日要在台北小巨蛋開演唱會 ，10月24日是女兒的生日，女兒昨日(13日)中午要搶票，但從中午12點搶到下午2點都失敗，事後就放棄搶票，並去參加社區普渡。

原po不忍心女兒沒搶到票，便繼續努力搶到下午3點半，在快放棄之際，原po神來一筆，突然對著空氣向先父喊話:「爸如果祢還在一定會包錢，完成外孫女的生日願望，雖然外孫女笨笨的，祢走的太早，沒享到外孫女孝順，但她去祭拜時比我當女兒更有心，記得祢愛喝統〇麥〇紅茶，現在祢當鬼了(累到亂說了)，可以幫忙搶一張票嗎？」

原po說，她才祈禱完畢，原本顯示無票卷的售票頁面竟奇蹟似的出現一張10月23日的票卷，她當場嚇傻，立刻打電話叫女兒輸入信用卡號成功訂到票。原po事後激動直呼這一定是先父顯靈，感謝各方大德幫助。

貼文一曝光立刻引發網友們熱烈的回應，紛紛留言「好感動喔！你真是一個好媽媽，阿公也很給力喔！」、「我們也來拜託爸爸，希望之後能搶到90或杰倫的票」、「有拜有保佑」、「阿公太強了」、「阿公總是不會讓孫女失望」，表示這是今年最勵志的靈異事件了。