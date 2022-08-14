近日網紅直播拍賣主丟丟妹被捲入食安風波，同業爆料她所賣的蝦仁添加非法添加物磷酸鹽，而新北市衛生局到場稽查，化驗丟丟妹的海鮮產品，若有非法添加物將開罰。丟丟妹在昨(13)日在臉書貼出化驗報告，表示檢驗結果還她公道。

丟丟妹在臉書表示，因為經歷磷酸鹽抹黑風波，讓她明白事實需要主動讓觀眾粉絲們看見，所以她找了第三方機構提供食安上的紙本證明，「感謝台灣進口水產協會協助向食藥署申請詳細磷酸鹽存於動植物體內為天然成分之一，讓觀眾粉絲們明白食安規範及知識，也還丟妹一個清白。」

丟丟妹也提到他們已和SGS達成長期合作共識，將所有商品進行食品檢驗陳列在SGS官方供大家查詢，讓大家買的開心吃的安心，「這張SGS報告不實指控我添加磷酸鹽的同行販售的蝦仁，檢測報告磷酸鹽含量為（1.7），丟妹相信你也不是自己添加的，因為天然背景值最高可高達3.5。」

她也表示謠言止於智者「當你用手指著別人的時候，別忘了還有四根手指正指著自己。」粉絲也紛紛留言力挺「那些酸民就是忌妒丟丟妹,才會有那種指控」、「打臉了。水啦」、「不囉嗦，東西新鮮好吃，才不管別人怎麼説，丟妹最棒」、「感覺可以反告了，丟妹的產品就是讚」。