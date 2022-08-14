台灣人被詐騙到柬埔寨囚禁虐打的事層出不窮，近日網路上瘋傳柬埔寨「活摘器官」的影片，多達33具屍體被切開、內臟外露，並聲稱這是柬埔寨活摘器官的現場。不過經事實查核機構調查，該影片拍攝地不在柬埔寨，而是俄羅斯，因為畫面血腥，常被當作新冠疫情、買賣器官相關假新聞照片。

網路上近日瘋傳柬埔寨活摘器官黑幕影片，短短31秒的畫面有多達33具屍體躺在那，有的甚至遭解剖內臟外露，文中指出現場像屠宰場一樣難以想像，是給一些不想用勞力賺錢的年輕人最好的借鏡，只想要領高薪最後死得很慘。

網路上瘋傳柬埔寨活摘器官的現場影片，被證實是假消息。(翻攝自MyGoPen)

該文在臉書與LINE上流傳，但事實查核機構「MyGoPen麥擱騙」12日發文，澄清這影片是假新聞，影片2年前就在網路上流傳，且片中人物是講俄語，推測應該在俄羅斯拍攝，不是柬埔寨。

MyGoPen指出，這影片是俄羅斯媒體「Толк」2020年11月2日的報導，起初這影片在俄羅斯當地流傳，俄羅斯人權運動人士葉卡捷琳娜．戈登（Ekaterina Gordon）曾在IG上貼出相關內容，表示影片確定是在俄羅斯拍攝，但拍攝地點眾說紛紜，一度被認為是在聖彼得堡法醫檢驗局的停屍間拍攝，但檢驗局局長拉茲穆拉德．亞格穆羅夫否認，表示疫情期間散播這樣的影片不道德。

由於影片血腥，之後常被用來當作新冠肺炎疫情、器官買賣的假新聞照片，曾在巴西、伊朗、西班牙出現，被拿來當作「俄羅斯人在敘利亞軍醫院摘取平民器官」、「印度新冠確診者器官被販賣」的謠言，確認並非在柬埔寨活摘人體器官畫面。