Three California NBA teams⁠—@warriors (49x) @LAClippers (38x)

@Lakers (32x)⁠



—have all multiplied their values more than any other major sports teams since Michael Jordan began his quest for a second three-peat in 1996. pic.twitter.com/5xOaN3mec6 — Sportico (@Sportico) August 11, 2022

《Sportico》最近列出自從1996年到2021年期間，也就是過去25年期間，北美四大職業聯盟球隊市值增長倍數排行榜，結果上季NBA總冠軍金州勇士以49.1倍穩居首位，接著是同處洛杉磯的快艇、湖人兩支NBA球隊，分別增長37.5、32.2倍。

金州勇士球隊市值增長如此誇張並不意外，尤其是近年來勇士取代湖人、塞爾提克、尼克等傳統強隊，8年內拿下4次總冠軍，更從原本的甲骨文球館搬遷到全新的大通中心，球隊價值自然扶搖直上，勇士老闆喬拉科布也更加無視球團必須繳交多少豪華稅。

美國球迷最愛的美式足球NFL球隊，在這個排行榜排名最高的是跟達拉斯獨行俠並列第4的新英格蘭愛國者，至於美國職棒大聯盟(MLB)排名最高的是排在第7的華盛頓國民、職業冰球聯賽(NHL)排名最高的是排在第12的愛德蒙頓油人。

假如以北美四大職業聯盟整體來看，反而是以NFL平均增長19.9倍最高，NBA平均增長19.6倍緊追在後，MLB平均增長16.5倍，NHL平均增長12.1倍。