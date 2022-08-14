太空人前役（13日）對戰運動家，先發投手賈西亞（Luis Garcia）在第3局被打到兩出局滿壘，這時他照常把球投出，主審判定好球，但是一旁三壘審卻抓了他投手犯規！照規定所有跑者推進一個壘包（打者除外），賈西亞白送掉1分，所幸太空人在第5局爆發逆轉，終場仍以7比5獲勝。

賈西亞這一球引起球迷議論，他的投球動作頗不尋常，包含了搖籃、前踏步、後踏步的小動作。通常壘上有跑者的時候，投手會使用固定式投球（Set Position），右投手來說就是雙肩朝向三壘，開始投球後迅速完成動作以防止盜壘。無人在壘時才會使用另一種揮臂式投球（Windup Position），例如洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）就有非常奇怪的揮臂式投球動作。

The umpires call a bases loaded balk on Luis Garcia's unique motion and he doesn't agree with it pic.twitter.com/chfGuWJMh1 — Jomboy Media (@JomboyMedia) August 13, 2022

Shohei Ohtani did not agree with this balk call pic.twitter.com/fRmOS0La5K — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 12, 2021

依照規則，壘上有跑者的固定式投球，投手必須經過短暫的完全靜止狀態，面朝打者才能投球，賈西亞疑似看完捕手暗號之後沒有靜止就開始搖籃投球了。有沒有出手過快這是裁判說了算，天使隊大谷翔平也曾因為「突襲投球」被連抓兩次投手犯規而丟分。

然而賈西亞每一球都是這樣，他也有面朝打者投球。有球迷認為確實該抓，而且賈西亞的每一球都該抓，以保持判決的一致性。也有球迷勸賈西亞「如果不想被抓就不要再跳舞了，老實一點改用正常的投球動作。」