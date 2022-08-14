桃園新屋宮廟海邊舉辦送煞法會4人溺水3死1傷。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市新屋區永安漁港綠色隧道旁海邊，13日晚間發生溺水意外，據了解，是當地一間宮廟在13日晚間前往海邊舉辦送煞法會，一行10多人要將準備的王船送往大海，於是大家手牽手走進海中，沒想到有人因此溺水，消防隊到場時，現場只剩5人，已經將溺水2人拉上岸，消防人員在從海中搜救到2人送醫，其中3人送醫不治，還有1位仍昏迷在加護病房急救中。

永安消防分隊表示，據現場人員表示，當時一行10多人在海邊舉辦法會，因為要將王船送到大海中，於是手牽手走進大海裡，一開始還踩的到地，後來有人大叫踩不到地而溺水，慌亂之間大部分的人已自行游上岸，卻仍有46歲詹男、30歲呂男、27歲陳男及15歲紀男仍在海中載浮載沉，4人分別由同伴和前往到場的搜救人員拉上岸，仍造成陳、呂、紀男死亡，而詹男目前仍呈昏迷狀態在加護病房觀察當中。目前意外發生原因，由楊梅警方仍在調查當中。