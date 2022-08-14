美國7月通膨數據浮現觸頂跡象，市場樂觀情緒漸濃，增強投資人迎接牛市的信心，美股12日全面收紅，標普指數與那斯達克指數繳出周線連四紅，標指周線拉出去年11月以來最長連漲紀錄。

12日道瓊工業指數收盤漲424.38點或1.27％，報33,761.05點。標普500指數收高1.73％，收在4,280.15點。那斯達克指數終場漲2.09％，以13,047.19點作收。

周線方面也是三大指數全紅，道指、標指和那指各漲2.92％、3.26％及3.08％。標指與那指皆是連續四周收漲，標指周線更寫下去年11月來最長連續漲勢。

美國7月消費者物價指數（CPI）增幅放緩，生產者物價指數（PPI）意外下滑，激勵標指勁揚，已從6月中低點回彈17.7％。

另外值得注意的是，1月觸及歷史高點後崩落的標指，跨過備受關注的技術關卡4,231點，顯示該指數已收復一半失土，回彈50％意味進入牛市。

美股近幾周的反彈，讓分析師和投資人想問，美股今年的慘跌低潮是否劃下句點。美股現在究竟是熊市中的多頭反彈（bull in a bear），還是準備開啟新一輪牛市，華爾街分析師各有看法沒有定論。

普遍咸認標指與那指今年墜入熊市，但分析師對於牛市或熊市的定義不盡相同，很多投資人使用這些術語也不嚴謹。

11日美國投資機構Bespoke Investment Group 宣布，那指已脫離最近的熊市。該機構在報告中指出，現在可以證實新牛市於6月16日開啟。

部分投資人對熊市的定義，指的股票或指數從前次高點回跌至少20％，此高點被視為熊市的開端，而且唯有在跌幅達20％之後才確認進入熊市。

而牛市定義正好相反，指的是由前次低點上漲至少20％。Bespoke即是根據此標準，判定那指已展開新一輪牛市。

展望本周，投資人將關注零售額，以及新屋開工、成屋銷售等房市指標。此外沃爾瑪、家得寶（Home Depot）等零售巨頭也要發布季報，以此觀察美國消費支出情況。