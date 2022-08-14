一名李姓男子與未成年的少女交往，與少女偷嚐禁果性交共8次，少女的母親無意間發現此事，憤而報警向李男究責。台北地院審結，依對14歲以上未滿16歲女子性交等9罪，各處李男2月徒刑，應執行6月徒刑。可上訴。

判決書指出，一名李姓男子自2020年9月間與未成年少女A親密交往，李男明知A未成年，仍接續在新北一處旅社與其發生性關係，此後以每2至3周的頻率持續與A性交共計8次，直到A女的母親察覺報警，李男的犯行才曝光。

檢方偵訊時，李男坦承犯行，檢察官以少女於警詢的證述、少女母親報警的指訴、少女與李男的LINE對話紀錄截圖等證據，依刑法第227條第3項之對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，將李男提起公訴。

台北地院法官認定李男恣意對性觀念懵懂無知、判斷能力不成熟的A女性交，影響A女身心健全成長，考量李男坦承犯行，態度還算良好，與A女以50萬元達成和解等，依對14歲以上未滿16歲女子性交等9罪，各處2月徒刑，應執行6月徒刑。