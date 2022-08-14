外交部副發言人崔靜麟(本報系資料照片)

國人赴柬埔寨求職遭詐騙頻傳，但仍有大批年輕人競相湧入當地找工作。為提高國人警覺，外交部已在外交部「全球資訊網」設置「海外求職陷阱宣導專區」，彙集近年實際案例，期盼增進國人對跨國詐騙手法的警覺，避免遭受犯罪集團誘騙赴海外從事違法工作，導致危及人身自由及安全。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，外交部積極配合行政院「柬埔寨求職詐騙跨部會專案小組」相關規畫，已在外交部「全球資訊網」設置「海外求職陷阱宣導專區」，結合網路求職、博弈輪盤、手機與錢財、警示號誌等圖像，提醒國人切勿輕信高薪誘惑不實廣告，赴海外從事電信詐騙或線上博弈等工作，否則恐遭到護照被扣、行動受限、金錢損失、暴力威脅等。

專區另結合內政部警政署刑事警察局、勞動部等相關機關及駐外館處的諮詢與求助聯絡方式，並彙整自今年初以來，透過發布新聞稿、例行新聞說明會、臉書專文等呼籲國人慎防落入海外求職詐騙陷阱的資訊，以及提供了近年發生在東南亞、中東、非洲及歐洲地區的案例態樣，讓民眾參考。