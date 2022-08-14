本土劇當家花旦李燕在2013年9月宣布閃婚彰化縣議長謝典霖，之後陪伴另一半跑行程、打選戰，不料甜蜜感情很快就消退，兩人於2015年3月協議離婚，婚姻僅維持18個月，恢復單身的她，之後全心投入工作，不時透過社群分享生活與心情，近日李燕開直播，分享在餐廳偶遇路人求婚，驚吐真實生活中她沒被求婚過。

李燕當年風光成為議長夫人，曾夾帶藝人風光為老公的選戰催票造勢，沒想到這只是段短命婚，離婚時李燕對外說是「個性不合」，盛傳她其實結婚半年就想分開，但考慮另一半的前程所以仍裝恩愛陪男方走完整個選舉，事後她曾在節目上吐露，覺得雙方價值觀落差大，且婚後的生活她不太適應，離婚沒有第三者也不是不愛了，只是「長痛不如短痛」放彼此自由。

如今李燕恢復單身已7年，這段時間有緋聞但沒有再度定下來，昨晚(8/14)她在臉書開直播，分享自己如今專注於忙品牌的事情，暫時停止拍戲，也因此大多待在辦公室，外出機會很少，因此有放假時就會有出去走走的念頭，因此昨晚找了家風景很美的餐廳用餐，而不愧是美景餐廳，李燕就遇上客人當場單膝下跪求婚。

李燕巧遇陌生人求婚場景，心中有些感觸，她透露拍戲時演過滿多次被求婚的橋段，跟不一樣的男主角浪漫一下，但驚曝「我的真實生活其實沒經歷過」，如今看別人求婚，好似能感覺到浪漫，也湧現了幸福感，但話鋒一轉，李燕開玩笑說：「希望他們結婚後在繳帳單的時候，也是一樣想著當天求婚的浪漫」。