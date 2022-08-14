47歲的知名音樂創作人兼男歌手王宏恩，過去曾以溫柔又嘹亮的歌聲推出多首膾炙人口的歌曲， 2001、2002年更分別以《獵人》與《Biung》專輯2度拿下金曲獎，其中又以《月光》這首歌廣為人知。而近幾年都鮮少露面，終於在睽違22年再度推出母語專輯《Muskun kata一起我們》的他，接受媒體專訪時卻透露自己其實在這段期間「罹患怪病」，讓他差點無法錄製專輯。

根據《三立新聞網》的報導，王宏恩接受採訪時，透露自己幾乎1年都沒有什麼社交活動，頂多只跟幾個朋友吃飯，但自去年開始嗓子就出現狀況，最嚴重的時候，甚至連講話都發不出聲音，但他為了保護嗓子一直以來都沒有什麼壞習慣，不但沒有抽菸也不會喝酒，頂多就是熬夜，但即使熬夜他也會晚起，一天至少睡足7個小時，平常也會固定運動，私下生活相當養生。

沒想到這樣規律生活，身體還是出現了狀況，而且持續了一段時間，就連看過幾個名醫都束手無策，讓他心裡承受不小的壓力，也坦言自己從去年7月開始就有點受不了這種情況，也無法向人敘述那種沒辦法講話的心情，加上發片在即使壓力越來越大。而王宏恩的朋友認為，他可能是心理因素造成的，因此他也曾回到台東老家休養，但卻只改善一點點，情況沒有完全好轉，近期又因密集工作，喉嚨又明顯感覺到有點啞，現在就只能多喝水，盡量輕聲細語。

但王宏恩回想起自己病發的情況，也透露可能是父親前陣子過世，令他突然有失去依靠的感覺，心理壓裡過大才會造成「倒嗓」，因此他打算等專輯宣傳告一段落，再到醫院進行全身健康檢查，期待嗓子可以回到以前的狀態。