近來屢傳被拐賣至柬埔寨的人口販運案件，為提醒暑期打工或新鮮人勿落入求職陷阱，新竹市警察局第一分局特別與竹市潮牌店「新竹皇家時尚館」結合，擴大預防犯罪及青春專案宣導，盼藉由全民投入參與的過程，提升打擊詐欺、反毒能見度。

第一警分局分局長曾有慶指出，暑期打工或新鮮人畢業生，投入職場應徵需小心，謹慎防範掉入求職陷阱遭詐。

曾有慶說，詐騙手法不斷推陳出新，但有幾點自保的關鍵，首先來路不明的海外工作機會，切勿前往，而朋友在社交平台上散播賺錢消息，邀請大家加入賺錢行列，也不要輕易相信。

尤其，「高薪工作」、「海外代購」、「親友團」、「包吃包住」、「包機票」等，這些都是詐騙集團用的關鍵字，一旦搭上人口販運的班機，就是一場地獄之旅，曾有慶也請大家協助廣傳，避免身邊親友受騙。

此外，初入社會、沒有經驗的新鮮人，也是詐騙集團常鎖定的目標，一旦看到「免經驗可」的徵才條件，同時出現不符合常理的高薪，就很有可能是誆騙社會新鮮人的話術，必須慎防。

外交部將柬埔寨、泰國、緬甸和寮國列為「紅色」警示，警方也提醒民眾，看到徵才廣告出現「6大關鍵字」就應提高警覺，由於近來受到媒體和社會關注，詐騙集團已不會直接說目的地是柬埔寨，而是將人送到泰國、緬甸、寮國等地，再輾轉送到柬埔寨。