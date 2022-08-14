搶先20分鐘前，台灣基進黨林園大寮區市議員參選人楊佩樺，以及鳳山區市議員參選人李雨蓁也同樣在林園市場前舉行記者會，。（洪靖宜攝）

「觀光靠幾隻小海豹」被陳其邁反擊 柯志恩駁：把話聽清楚

配合文博會的「聊療漂漂河」連日來成為話題，國民黨高雄市長參選人柯志恩日前談及「高雄觀光若只靠幾隻小海豹，活動後會再次蕭條」，引發高雄市長陳其邁直言，「錯了！她都完全不理解台灣文創力量」，甚至台灣基進黨也要求柯志恩道歉，但柯也反駁，自己在教育文化委員會時擔任召委，就曾帶動修法，怎麼可能不了解文創。

柯志恩14日一早8時許就到林園市場掃街拜票，但搶在20分鐘前，台灣基進黨林園大寮區市議員參選人楊佩樺，以及鳳山區市議員參選人李雨蓁也同樣在林園市場前高舉手牌開記者會，李雨蓁指，近期柯志恩針對文博會周邊行銷活動有許多貶低言論，對於台灣IP人才非常不公平，還唱衰高雄，要求柯必須向台灣IP道歉。

加上市長陳其邁前一天也回擊柯志恩，「錯了！她都完全不理解台灣文創力量」，對此，柯志恩今表示，「不管是市長或基進黨完全沒有搞清楚重點，柯志恩當然了解文創，我過去在教育文化委員會擔任召委，曾經帶動《文化創意產業發展法》修法及獎勵法來保護原創」，並再次強調，「我怎麼可能不了解文創？所以請市長還有基進黨的人不要扭曲。」

「把話聽清楚！柯志恩從頭到尾都跟年輕人站在一起」，她強調，只是希望高雄可以更好，不要每次聽到什麼，就跳起來反駁，這對於市政發展，是沒有太大好處。

至於被問到今日國民黨主席朱立倫會到屏東輔選，2人是否會見面合體，柯志恩則說：「不會」，因為平時就有機會碰面，今天就與在地議員一起參訪跟拜訪。