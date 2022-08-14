國際投資情緒回溫，台股反彈格局持續，週線彈升1.68%，連續第六週收紅，單日平均成交金額略微上升至2001.51億元。PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜指出，台股上市櫃公司7月營收在本週已全數公布完畢，整體合併營收月減7.71％，但年增幅維持6.83％，累計前七月合併營收更是繳出雙位數年增率10.42％，顯示企業營運成長動能仍佳，加上美股超級財報週表現也是達七成公司優於預期，明顯提振整體投資信心，帶動台股這波反彈走勢持續。

廖炳焜表示，目前三大指數中，電子與金融已雙雙來到季線之上，僅有傳產指數仍位於季線之下，但只要這波彈升行情持續，且量能持續放大，下週則有機會見到大盤挑戰季線反壓，加上台股本益比仍在11.37倍的低檔位置，亦有利逢低承接資金進場。

廖炳焜說明，整體而言，目前市場多空訊息已反映在股價上，且距離9月FOMC會議尚有一段空窗時期，預期具有題材性、業績成長之產業或個股，會持續為近期資金聚焦亮點，包括網通、汽車、新能源車相關股、蘋果概念股、IC設計、跌深打底股等。

不過，廖炳焜提醒，由於科技產業庫存調整狀況持續，指標大廠更表示庫存消化時間可能要到明年第一季，甚至是明年第二季才能完成，而外部全球通膨水準仍高、景氣成長動能下降等負面因素也未消除，在多空因素相互影響之下，台股下半年走勢仍會相對震盪，目前須視電子業庫存與第三季銷售動能能否轉強。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，大盤加權指數仍以高檔震盪為主，不預設高點，操作上，看好投資方向有三：第一、各行各業財務健全的龍頭股票，因資金調度無虞，延續上半年業績成長，下半年、甚至明年持續看好，例如晶圓代工的台積電等。第二、下游比上游看好的股票，由於過去一年因缺工缺料缺晶片，很多零組件是無法及時出貨運抵組裝拖累出貨，但隨疫情逐漸降溫，生活回歸正軌，舉例如腳踏車廠商缺的日本零組件補齊，則營收可望穩定成長。第三、ESG類股，在台灣也具政策支持，如：太陽能、風力發電等廠商，中長期也具一定表現機會。