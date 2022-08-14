阿里山鄉特富野今天凌晨大火燒毀民宅。（民眾提供／廖素慧嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山鄉達邦村特富野今天凌晨4時許失火，延燒2個多小時，由於現場是連棟建築，其中3戶起火燃燒，燃燒面積約375平方公尺，未有人員受困受傷，火勢於6時27分撲滅，消防人員仍在處理殘火中， 起火點及起火原因待警消調查。

嘉義縣消防局凌晨4時許接獲報案，立即派遣阿里山、奮起湖、番路、中埔、竹崎、三和、梅山等7分隊與第三大隊，出動各式消防車輛10台及消防人員22人趕至現場搶救。