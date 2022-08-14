前新竹市長林智堅因論文抄襲事件退出桃園市長選舉，除震驚各界，也讓前主播何啟聖繼新竹棒球場事件之後，「神預言」再添一筆，讓他不禁驚呼連自己都嚇了一跳。

在林智堅退選前，媒體人姚惠珍7月曾在政論節目針對論文門一事指出，「若林智堅的市政成績90分，為何大家要一直糾結他十年前的論文？」當時何啟聖以「今日作弊，明日舞弊」回應，沒想到不久之後就爆出新竹棒球場爭議，讓何笑稱自己彷彿成了「台灣阿南德」。

來自印度的阿南德（Abhigya Anand）在過去幾年間，曾數度出現神準預言，因而吸引許多關注，甚至有「印度神童」之稱。

另外，何啟聖7月底於中天政論節目《新聞千里馬》預測林智堅將退選，當時他表示，犧牲林智堅「就如同揮淚斬馬謖」，民進黨雖然心會痛，但對於國家、社會往前邁進來說，應該算是功德一件。

而林智堅12日退選後，何啟聖在臉書寫下，「有的時候，我神準的預言能力，連自己都嚇一跳！」並笑稱這是「台灣阿南德」神預言的第二例。