不少人會補充益生菌增進腸道健康，肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，一名65歲的男性是糖尿病患者，因肝臟化膿住院，從他的膿當中發現，含有糖尿病患者沒有的細菌，事後得知患者平常有服用益生菌，錢弘政說，有免疫力缺陷、腸胃病變、惡性腫瘤及年長者等8類人不適合吃益生菌，因益生菌裡面的菌就像其他有毒細菌一樣，會使身體沒有抵抗力，細菌沿著血液循環，造成敗血症。

錢政弘近日於談話性節目《健康好生活》指出，這名病患本身有糖尿病史，因全身倦怠、疲憊到醫院求診，檢查後發現肝臟有化膿現象，在醫學上統稱肝膿瘍。錢政弘用引流方式，替患者將膿抽出來做細菌培養，結果看到糖尿病患者不會有的細菌及細胞，是一種不常見的乳酸菌。

錢政弘檢視患者平常的飲食習慣，發現乳酸菌來源是他吃的益生菌當中所含的細菌，導致他肝臟化膿外，後續還引發下腔靜脈血栓、肺部栓塞及肺積水，花了將近6周的時間治療，才得以出院，返家後還吃了3個月抗凝血藥，幫助血管暢通。

錢政弘表示，益生菌裡面含有的菌，有死菌也有活菌，一般來說吃益生菌，希望能幫助腸胃道增加好菌，但免疫力較差、腸胃病變或有慢性病的人，益生菌裡面的菌就像其他有毒細菌一樣，會使身體沒有抵抗力，細菌沿著血液循環，造成敗血症。

錢政弘說，有8種人不適合吃益生菌，包括免疫缺陷、早產嬰兒、短腸綜合症、放置中心靜脈導管、年齡較大、先天性心臟病心瓣膜疾病、惡性腫瘤、腸道手術恢復期的病患等。他強調，益生菌不見得每個人都適合，若無法辨別自己體質適不適合吃益生菌，可以請醫師做判斷。