為使偏鄉學校實踐永續發展目標，教育部國教署從108學年起推動「國民中小學結合社區永續發展輔導專案計畫」，由6所大學協助15所偏鄉國中小學將永續發展概念融入學校課程，連結在地社區攜手創生，打造偏鄉創新教育模式。

SDG是聯合國在2015年提出的「2030永續發展目標」。教育部表示，這項計畫以SDG 4「有品質的教育」為核心目標，配合SDG 3「健康與福祉」、SDG 8「工作尊嚴與經濟發展」及SDG 12「負責任的生產與消費」等目標，融入學校校本課程及校務行政，並於課堂教學和社區參訪協作中實踐。

參與計畫的6所大學分別是台師大、台中科大、東海、靜宜、暨南及屏東大學等6所大學，透過輔導共學機制，協助國中小學發展永續概念課程，包括：原民文化與生態智慧傳承、社區微型地方創生、人與土地關係及學校社會責任等與SDGs串連的教育創新與實踐。

以新竹縣峨眉國中為例，峨眉國中位於峨眉鄉以農業為主要經濟產業，自108年開始參與「國民中小學結合社區永續發展計畫」，以地方產業為基礎，透過食藝課程、職業創客供需課程、茶師培訓等，讓學生實際參與實作發揮創作力，同時也積極與當地大隘三鄉（寶山、北埔、峨嵋）的學校交流與分享課程，以建立學生自我認同與價值感。

而宜蘭縣岳明國小以SDG 14開發「寄居蟹找新家」校本課程，透過繪本引起學生學習動機，並藉由田野調查及文學創作，讓其感同身受海洋生物的生存困境，引導參與環境保護議題。

教育部表示，這項計畫輔導團隊與15所國中小學透過課程深化發展，啟動學校、社區與企業間的協作關係，透過與社區攜手，建立教室以外的生活實驗室，以增加學生的學習力、培養獨立自主的應變力。