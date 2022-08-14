M31(6643)自去年第四季起營收已連續10個月刷新歷史同期新高，展望下半年，儘管通膨衝擊消費性電子，但矽智財產業隨著人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)市場擴大，先進製程需求強勁，M31今年營收將年增逾25%，並朝向30%靠攏，優於先前預期，再創新高。

M31受惠於海外市場半導體供應鏈回歸，自去年第四季起營收已連續10個月刷新歷史同期新高，並維持100%的毛利率。M31第二季合併營收為2.99億元，較去年同期成長39.9 %。歸屬於母公司之淨利為0.82億元，每股盈餘為2.64元，比起第一季與去年同期的每股盈餘幾乎翻倍。M31累計上半年營收為5.47億元，年增28.1%，雙創單季、上半年同期新高。

M31儘管上半年因經營規模擴大後，人事與研發環境的運營成本提高導致營業費用上升，但隨著客戶對先進製程的需求增加，使得投入的研發經費也逐步轉換成實質的業績成長，預計在營益率逐季回升下，看好營收規模擴大為獲利帶來的效益將更為顯著。

今年以來新案需求暢旺，M31主要授權金收入來自於海外市場的持續擴展，尤其在7奈米以下的先進製程，已在第二季帶來明顯的營收貢獻。在車用電子各式終端應用快速發展下，成功推動與日本客戶的多項合作關係。同時美國晶片法通過後，有助與IC設計公司和晶片廠的新案開發，帶動M31與北美地區客戶的深化合作。在各國紛紛立法補助半導體產業之際，提高晶片自製比重，這對於自主研發矽智財的M31來說，是很好的利基。而進一步為客戶IP整合所帶來的加值服務，使得M31的IP產品在客戶單一晶片平台上的滲透率不斷提高，另外，今年預計有新案進入量產階段挹注權利金的營收貢獻，都將有助M31營收成長加速。

展望下半年，儘管受到全球通膨影響，導致消費性電子產品需求下滑，但M31受惠矽智財產業隨著人工智慧(AI)及高效能運算(HPC)市場擴大，先進製程需求依然強勁，仍可維持成長態勢；此外，M31也持續拓展全球策略夥伴，達成地域性的均衡成長，後續的量產計畫也將帶動權利金的收入，在製程快速演進下，M31能持續因應客戶的需求開發最新世代的IP產品，M31也調升今年營收預估，由原先得2成，調升到年增逾25%，並朝向30%靠攏，再創歷史新高。