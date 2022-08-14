高雄市暑期強檔活動一波波，加上臺灣文化博覽會，各大景區也呈現滿滿人潮，搭上市府加碼推出的「週間補到千」及獨家「週五又補五」住宿優惠，高雄住房率開紅盤創新高，如愛河灣等景點在假日近乎滿房。高市府觀光局表示，其中平日「週間補到千」優惠提早在8月初就額滿，另獨家「週五又補五」所剩名額也有限，歡迎大家快來高雄住宿享優惠，先住先贏省很大。

觀光局長周玲妏說，市府於暑假期間推出許多強檔活動，臺灣文博會就有超過500家業者參與超越歷屆，而文化策展區開幕前3天，參觀人數即突破往年紀錄，再搭配中央悠遊國旅政策，高雄加碼推旅宿優惠方案，讓住房率明顯提升，平日近6成、假日直飆8成，愛河灣周邊旅宿更高達9成5，相較去年暑假成長約50%以上。據統計，目前約吸引至少17萬人趁此波住宿高雄，依中央旅宿均消推估已創造約8.2億元觀光產值，也順勢帶動高雄旅宿業、旅行社、餐廳、遊樂業、伴手禮等觀光產業商機；「週間補到千」活動早早就達到額度，不過全國獨有「週五又補五」補助500元的優惠尚有名額，歡迎大家手刀快下，周五來高雄住宿享補助，數量真的有限，千萬別再錯過。

緊臨愛河邊國賓大飯店協理吳采彤說，暑假期間搭配市府活動，推出1+1優惠限量住房專案，讓假日住房超過9成；而位港區旁城市商旅高雄真愛館副總吳孟姿表示，在國旅補助及市府加碼和多項大型活動下，加上推出繽紛夏日”孩想玩”訂房優惠，住房率近滿房；義大皇家酒店協理丁柏偉也說，在中央及市政府的補助方案加持下，搭配推出暑假限定樂園門票優惠的住房專案，也讓訂房率高達9成。

另外8/13-14在旗糖農創園區「東九道之驛」也有近百攤的特市集活動、六龜桃源地區在南橫復通後，也吸引了許多人潮，東高雄觀光產業聯盟理事長鍾兆淵表示，東九區旅宿業亦搭上本次國旅熱潮，民宿訂房也都有7成以上，旅遊人潮明顯回溫。

觀光局表示，市府各局處在暑期推出多項大型活動，除了高人氣的旗津黑沙玩藝節、氣墊水樂園、愛河灣聊癒飄飄河、海洋派對、鹽埕經典小鎮走讀系列外，近期才剛結束的「大港閱冰」也吸引超2萬人次來朝聖。

而未來在8月底也將邀集全國鹹酥雞好手策辦「全國鹹酥雞嘉年華」美食活動；9月在愛河及田寮月世界也將推出最夯的熱氣球繫留體驗及光影展演；10月則有全國矚目的台灣設計展、以露營為主題的「城市森活節」及串接梓官、彌陀、永安、茄萣四區的「海線潮旅行」等；12月也有寶來溫泉活動，熱鬧好玩不停歇，歡迎大家來高雄，享受高雄的熱情與活力！更多旅遊與住宿優惠資訊，可上高雄旅遊網『悠遊國旅 高雄最優』查詢(https://khh.travel/zh-tw/event/news/4574)。