天氣持續炎熱，但許多人因生活忙碌而忘記喝水，醫師表示，若感覺口渴才喝水，會讓身體長期處於缺水狀態，嚴重危害健康，包括導致血栓引發中風或心肌梗塞，且引發泌尿道感染、腎衰竭、關節疼痛、過敏，還會讓大腦反應遲緩。

醫師江坤俊在《江P醫件事》說明人體缺水的嚴重性。他表示，水是血液、大腦細胞、關節組織等重要成分，若缺水，會引發身體各層面的問題，包括大腦不清晰、腎臟與泌尿道系統出問題、關節疼痛、誘發過敏、便祕等。他提醒，民眾應養成定時喝水，且注意尿液顏色，顏色愈深表示身體愈缺水。

圖／取自「江Ｐ醫件事」

江坤俊表示，水是血液的重要成分，缺水時血液會濃稠、降低血流速度，導致血栓，若血栓發生在腦部為腦中風、發生在心臟為致命的心肌梗塞。

值得注意的是，因腦細胞有70%為水，若常處於缺水狀態，大腦系功能就不佳，大腦思考不清晰、產生鈍鈍的感覺。

此外，他表示，人體缺水會延長尿液停留在膀胱的時間，使得細菌易孳生，使腎臟、尿路系統出狀況，進而導致泌尿道感染、腎衰竭。另也因水份不足致尿液減少，鈣離子濃度升高，增加尿路結石的機率。

因人體內多個組織需要大量水分，缺水時會使得功能大亂，例如可避免骨頭間摩擦的關節軟骨有很多水分，若不足，軟骨將不夠健康，易造成關節磨損而疼痛。

江坤俊並表示，缺水會誘發過敏，此因人體若缺水，身體組織胺會大量分泌、以利重新調節水分的分布，以便發出「口渴」的訊號，「而組織胺若跑到肺部，會造成氣管痙攣，即過敏的反應。」因此，國外有研究指出，若大量喝水，有助改善過敏症狀。