人與人之間如何相處，每個人都有不同的應對方式，有些人對誰都懷有防備心，不會輕易相信別人說的話；有些人則對誰都毫無防備，別人說什麼都信以為真。命理專欄《旺好運》分享，牡羊座、雙魚座、獅子座又傻又天真，容易誤信別人、上當受騙。

第三名：牡羊座

牡羊座在很多場合中總是活潑且討喜，因為他們性格直爽又簡單，所以一下子就可能跟很多人稱兄道弟、姐妹結緣，但其實對方不見得都是那麼單純、沒目的去接近他們，在這樣的情況下，他們就很容易傻傻的被別人騙。

第二名：雙魚座

雙魚座在心思上其實很善良、單純，所以一般來說對他人都沒什麼防備心，尤其對朋友更加信任，但也因為這樣容易對身旁的人放下戒心，導致被不懷好意的人攻陷，雖然他們很聰明，絕對有辦法應付，但自己也會因此吃了不少虧。

第一名：獅子座

獅子座性格比較霸道，也因為這樣，很多時候他們都不太會去思考，甚至有想法過於直接、單純的問題，所以容易誤信別人，時常以為大家都是真心跟他們好，直到最後被騙、被欺負，才知道自己的眼界有多狹小。