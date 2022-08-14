新竹市仲夏藝文季第5場表演《鼓聲圓滿》13日晚在青草湖畔登場，由優人神鼓團隊在水上舞台表演，吸引超過2000名觀眾湧入湖畔同樂享受藝文氣息，代理市長陳章賢說，仲夏藝文季8月27日、9月3日還有表演，歡迎大家來免費看表演。

市府文化局長張馨之說，優人神鼓團隊帶來的《鼓聲圓滿》由6支曲目集結而成，優人神鼓透過擊鼓與肢體，展現獨特又神秘的力量，呈現藝術充滿自由與獨創風格，不僅為市民朋友帶來豐富的感官體驗，亦增添新竹市藝文活動的色彩。

陳章賢也提到，市府近年投入超過1億元改善青草湖，清除淤泥、打造全新景觀步道，還引進SUP、天鵝船，獨木舟等好玩水上活動，仲夏藝文季第5場表演文化局特別邀請《優人神鼓》帶來《鼓聲圓滿》，也希望以熱情的鼓聲，慶祝青草湖重生。

文化局表示，市府藉由藝文賞析與展演，豐富新竹市文化底蘊，今年仲夏藝文季系列活動共7場次巡演，8月27日晚上7點在普天宮由台灣特技團帶來《我的時代 你的世代》，壓軸場為9月3日晚上7點半雲門舞集在市府前廣場演出《十三聲》。