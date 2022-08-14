2022世界劇場設計展頒獎典禮12日晚間在加拿大卡加利舉行，其中專業組影像設計獎項台灣全拿，王奕盛獲首獎，李國漢獲二獎，周東彥獲三獎，表現出色。

台灣技術劇場協會發布新聞稿表示，專業組影像設計首獎為王奕盛的「墨具五色」，二獎為李國漢設計的「無用之地」，三獎為周東彥的「關於島嶼」及「光年紀事：臺北－哥本哈根」。

2022世界劇場設計展（World Stage Design，簡稱WSD）活動為期11天，共計35國設計師作品於卡加利大學實體展覽；8月12日晚間舉行WSD頒獎典禮，台灣專業組及新銳組設計師大放異彩，自全球809件作品中脫穎而出，共14名設計師、16件作品獲獎，得獎數35國排名第一。

WSD為劇場設計界重要盛事，每4年在不同城市舉辦，是一個以劇場設計師個人為主的國際劇場設計展，活動內容包含世界劇場設計競賽、TAC劇場建築國際競圖、TIP劇場創新發明獎、Scenofest劇場藝術節及OISTAT世界會員大會等，提供各國劇場工作者學習交流的平台。

今年包括來自美國、英國、芬蘭、匈牙利、捷克、台灣、香港及新加坡等超過600多名劇場設計師、建築師、技術師及教育工作者齊聚一堂，台灣由台灣技術劇場協會理事長林璞率隊參加。

今年OISTAT前任副總裁、台灣技術劇場協會創始人之一張翼宇也透過台灣技術劇場協會的提名，獲頒OISTAT Award的Golden Pin獎項，表彰他對組織與OISTAT總部移設台灣的重要貢獻。

台灣設計師獲獎名單還有服裝設計專業組的林恒正以「蘭若寺」獲得三獎；燈光設計專業組的宋永鴻以「給NK的十行詩」獲得三獎；聲響設計專業組的蔣韜以「陰間條例x冥戰錄」獲得三獎。

新銳組服裝設計由郭馥靈的「來自遠方靈魂的呼喊」獲首獎；燈光設計由賴珮瑜的The Seagull獲首獎，徐子涵以「牆後的院宅」、「叛徒馬密可能的回憶錄」獲得二獎，林秉昕「費德拉」獲得三獎。

表演設計由陳思愚The Eagle Has Two Heads獲首獎；舞台設計由鍾宜芳「費德拉」獲三獎；聲響設計由吳暋泓「渺渺」獲得首獎；空間設計由林昭安「自我控訴」獲得首獎。

這屆世界劇場設計競賽收到來自全球809件報名，專業組539件、新銳組270件，經初選評審後，精選專業組99件及新銳組60件，來自全球35國設計師作品在加拿大於卡加利大學實體展覽。（編輯：張雅淨）1110814