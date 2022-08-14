科技股為主的那斯達克指數近來強攻反彈，並宣告脫離熊市，美國證管會（SEC）申報文件顯示，「金融大鱷」索羅斯（George Soros）在這波反彈前就搶先布局，增持亞馬遜、谷歌等大型科技股，並且首度將特斯拉納入投資組合。

美國證管會12日公布說明索羅斯基金管理公司（Soros Fund Management）第二季持股狀況的13F報告， 內容顯示索羅斯增持亞馬遜、谷歌母公司Alphabet、商用軟體巨頭Salesforce等科技股，這三檔股票在6月底已躋身索羅斯前十大持股。

科技股今年稍早墜入熊市，但那指自6月中開始反彈，迄今漲幅超過20％，宣告脫離熊市，進入新一輪牛市。

總部在紐約的索羅斯基金管理公司，第二季首次將電動車龍頭特斯拉（Tesla）股票納入投資組合，但持股數不到3萬股，僅值2,000萬美元，在索羅斯46億美元美股投資組合中只占0.4％。

除了特斯拉之外，與特斯拉執行長穆斯克對簿公堂的社交媒體推特（Twitter），也被索羅斯鎖定為投資目標。

13F文件並顯示，索羅斯第二季新買進2,950萬股的福特汽車（Ford）持股，另增持電動車製造商Lucid、蔚來汽車等股票。

索羅斯公司還斥資1.68億美元買入保險業者Alleghany股權，以及2.015億美元入股大學宿舍租賃公司American Campus。

索羅斯基金同時新增博弈業者拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands Corp）、網路叫車龍頭優步（Uber Technologies）持股。

索羅斯對電動車股頗為青睞，Q2購入特斯拉並加碼Lucid、蔚來汽車部位，但似乎不看好同為電動車製造商的Rivian Automotive。Q2拋售Rivian部分持股，從原本的2,000萬股減持至不到1,800萬股。

索羅斯在Q2將美國銀行、花旗集團及遊戲公司Take Two Interactive等持股出脫殆盡 。