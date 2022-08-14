慣竊隨機開車門偷背包 送貨司機忘鎖車門損失5000元

沈姓慣竊8月初發現台北市開封街路邊一台小貨車車門沒鎖，司機下車送貨，竟然萌生歹念，竊取擺放在車內的手提包，得手現金5000元，但因背包內有一副眼鏡格外具有紀念性，司機拜託警方一定要抓到竊賊，員警則根據竊賊身影，鎖定有毒品前科的沈男到案，警訊後依竊罪函辦。

55歲沈男有10幾次竊盜紀錄，4日下午2點多，見黃男駕駛的小貨車臨停路邊，黃趕著下車將車上物品送到小吃店，司機貪圖一時方便，沒有將車門上鎖，沈男伺機衝上前打開車門，直接取走放在車內的手提包。

黃姓司機返回車上後，驚見手提包消失不見，回想起手提包內有妻子贈送的眼鏡，價值約2萬元，極具紀念性，心中非常難過，拜託警察一定要找回失物，員警開始調閱附近監視器，確定沈姓慣竊的身分，經過6天在大同區路邊查緝到案。

沈男供稱曾罹患癌症，須高額的醫藥費用，不得已才隨機行竊，但警方發現他有多筆毒品前科，懷疑將竊得的贓款用於買毒，警方訊後依法送辦，並呼籲，運輸業者送貨時，務必謹記下車時將車子門、窗確實上鎖，並將私人貴重物品隨身攜帶，避免有心人士伺機行竊。

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