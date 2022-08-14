港星許志安2019年背著老婆鄭秀文，熱吻港姐黃心穎，2人演藝事業和形象全毀，許志安事後聲淚俱下開記者會道歉，最終獲得鄭秀文原諒，兩人繼續維持婚姻關係，而許志安近日過55歲生日時，他和鄭秀文的夫妻互動狀況也跟著曝光了。

許志安12日過55歲生日，他在IG曬出仿黑色皮製、有十字架的聖經造型蛋糕照，許志安感性直呼是很棒又有意義的蛋糕，而在許志安分享的切蛋糕短片中，雖然他沒有露面，不過仍秀出無名指上的戒指，身旁的鄭秀文則興奮說：「好逼真，好有皮質感，好正！」夫妻低調慶生閃瞎一票網友。

而許志安過完生日後，昨（13日）天一早他就曬出錄音室工作照，似乎是暗示在錄新歌，還釣出蘇永康回應：「生活要非常規律，才可以那麼早錄音」，不少網友也紛紛留言，表示很期待許志安的新作品。

許志安情牽鄭秀文多年，兩人的愛情終於在2013年開花結果，被外界視為金童玉女，不過許志安2019年被港媒曝光，和小他22歲的黃心穎在計程車上交纏熱吻，引發外界撻伐，演藝事業和形象全毀，許志安事後開記者會向大眾及粉絲致歉，落淚痛哭說：「我覺得自己好錯、好討厭、好丟臉、好噁心、好陌生」，鄭秀文則選擇原諒，直言：「人誰無過」，兩人一起修補夫妻關係。