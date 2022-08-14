國際股市大多向半年線或年線推升，台股遇到中國軍演壓力持續，還是會有變數，但基期相對較低了。正值台股半年報及七月營收公布，展望下半年業績較好的如網通、工業電腦、車電、金融官股、蘋概等，可密切追蹤。(圖/ 先探投資週刊提供)

中國結束表定八月七日對台軍演後，又說將持續演習，客觀上的確是不穩定因子持續，儘管最新美國國防部說，北京一再穿越海峽中線，逼近台灣的海岸線，是「切香腸式」地創造新現狀；美軍將在未來幾周內如同往常般持續通過台海，並且表示美國並未改變對解放軍侵略台灣的評估，也就是中方在未來兩年內不太可能嘗試武力奪台。若說是兩年內，也就是直指二○二四年台灣總統大選了。換句話這段時間中國文攻武嚇不會減少，但是戰爭倒是不至於。但此舉多少將影響外資投資台股心態，里昂就提出十大暫不加碼台股理由，包括地緣政治，台美利差、台灣出口景氣轉差等等，儘管台股漲幅落後，但建議是中立。

油價走低 通膨最後一株稻草

正面一點來看，至少台股危機高度至少一年內將較為降低，加上有政策基金護盤，除非國際股市或經濟面有大幅變化下跌，否則台股低檔還是會有支撐，特別是台股成交量從七月二五日至八月十日的十三個交易日，台股有九個交易日量能未達兩千億元，量少護盤容易。另一方面，外資在台指期淨多單部位還有超過五千口，且現階段美國四大指數都已經來到半年線附近才拉回，最差可望在季線之上箱型整理。歐股也是盤堅，法國已經快接近年線，亞洲的日本、印度股市皆已經突破年線同為強勢股市，而新加玻股市則是上周通過年線本周小幅拉回，中國軍演在渤海持續，基本上屬於其內海，但重點是三亞又出現封城，封城在中國似乎最近還是常見，將影響經濟，而深滬股市在季線上下震盪。香港股市異常疲弱，連續下跌。原本最弱股市之一的韓國也通過季線。新興市場巴西股市也接近年線。也就是說現階段國際股市大都介於季線至年線之間居多。

主要還是國際油價走低，令市場放下一顆心，上周一度跌至八八美元，本周反彈也只是在九十美元附近，已低於二月底俄烏戰爭開始。且國際穀物價格隨烏克蘭穀物陸續外運，反彈力道不大；加上國際銅價低於八千美元，非鐵金屬短線有所反彈，但距離三、四月高點都有不小空間，顯示通膨壓力可以說明顯下降。

反而倒是美國最近公布非農就業人口達五二．八萬，遠超預期，幾乎回到疫情前水準，緩解美國經濟衰退的疑慮，但卻也一併為聯準會九月開會升息三碼而憂慮。若本周公布的通膨數據居高不下，勢必進一步讓近來市場以為聯準會轉鴿的期望破滅。市場預料七月消費者物價指數年增率仍高達八．七％，略低於前一個月的九．一％。科技業如谷歌、蘋果、亞馬遜等等高總市值公司陸續下達停止增聘人員，就是服務業及旅遊、飯店需求人員孔急，但是就業人口高，成通膨藉口倒是奇特。整體來看，通膨肯定下降，只是幅度多少及時間問題。

如果市場現階段認為九月要升三碼，果如此基本利率將達三．二五至三．五％，已超過中等水準，那麼至年底前可能升息幅度不會太大了，因為距離四％已經相當近了。當然股市跌深反彈，若真要登上年線之上就需要有較強基本面，可能已反覆震盪推升居多。而若以歷史高點以及今年低點跌點計算，費半反彈○．三八二在三○二八點、那指反彈○．三八二在一二七二二點、道瓊及標普分別在三二四四一點及四○八七點，四大指數全部都已經通過，所以季線應成為支撐。

相較美股以及日韓股市，這次台股的確是較弱勢，但是相對也降低基期。而地緣政治關係，中國擾台的確有令外資卻步，台股七月月底外匯存底為五四七八億美元，較上月底減少十一．五二億美元，而外資七月加計盈餘匯出後的淨匯出達八○至九○億美元，創四個月來單月高點。據央行統計，累計自 三月全球股匯市較為動盪以來，外資含盈餘匯出已近三五○億美元（約新台幣一．○五兆元），的確是多，而八月以來外資買賣超都降低，台股交易量也降低，也可解釋外資擔心兩岸關係而觀望，但也刺激內資護盤活動空間。

外資觀望 內資扮主角

經濟數據部分，最令人驚訝的是，在半導體降溫、原物料下跌、鋼鐵及塑化都不理想下，七月出口金額達四三三．二億美元，年增率約十四．二％，創下歷年最強七月與歷年單月次高表現，同時也締造出口正成長連二五紅，尤其在廠商普遍有庫存調整趨勢，像是國內廠商如華碩、仁寶、南亞科等等，一大串公司對下半年景氣轉趨看淡，卻有如此成績，真的不簡單。這其中台積電法說會看好車用、伺服器、資料中心、物聯網、高速運算等需求的確很強。依主計總處預測，受惠高效運算、數位轉型浪潮、蘋果手機拉貨周期推升晶片需求，下半年出口增幅約十一％，全年大概十四．六％，仍有機會看到單月出口規模突破四四○億美元的歷年單月新高紀錄。

所以技術上只要兩岸沒有正式軍事衝突，台股或將向季線補漲或盤整等季線下降，尤其在上半年公布搭配七月營收觀察，好的成長公司股價表現應會較強。

像是網通股如中磊、智邦、啟碁都有創高，且注意智易、明泰、仲琦、訊舟、友訊、昇達科、建漢都是高姿態，特別是網通族群今年除息幾乎都填息再創高，是最整齊族群，短線不追高但拉回量縮可注意。詳見後續分析。

而半導體族群還是以台積電集團股最值注意，包括台積電、創意、精材、采鈺，創意就是高速運算相關矽智財最大受惠者（世芯－ＫＹ也不錯，但美國媒體先前認定有國安疑慮，爭議較大），該公司第二季合併營收季增十九．二％、年增六三％，營業利益季增三一．三％達八．三一億元，較去年同期成長逾二．五倍，單季ＥＰＳ五．六七元，單季賺逾半個股本。合計上半年ＥＰＳ達九．七四元。在受惠於七奈米及五奈米ＮＲＥ接案成長及ASIC放量出貨，而國際系統大廠的許多人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、５Ｇ通訊等專案採用先進製程及先進封裝，有台積電高階製程奧援，是創意最大優勢（力旺也有），法人看好創意今年ＥＰＳ有機會超過二一元以上。事實上創意七月營收十九．四億元，續創今年新高，年增高達五八．四％，拉回五百元附近可注意。

采鈺及精材上半年業績都成長，台積電更不用說，技術型態上，台積電及采鈺都有頭肩底模式。

此外汽車零組件部分，若以恩智浦、德儀、安森美、意法半導體及英飛凌都看好未來一季營運，超過市場預估，這次反彈德儀最強，該股去年底收盤是一八八．四七美元，這次高點來到一八五美元，今年幾乎沒跌到！而安森美去年底收盤為六七．九二美元，這次最高達六九．二美元，也是有超過去年收盤價！在晶圓產能鬆動下，汽車晶片將逐漸不缺，而廠商要找一定也是以台積電為首選。雖然傳出高通轉單格羅方德，但像是傳出福斯就找台積電，台積電在高階製程加成熟製程競爭力都很強，若在利空中股價能站穩五○二元季線之上，有機會向半年線推升。

高速運算、汽車電子及ＡＭ輪彈

而汽車電子需求旺，第三代半導體一定也不錯，嘉晶及漢磊七月營收都創新高；而二極體的朋程上半年ＥＰＳ三．○四元，七月營收創歷史新高，全年超過六．五元問題不大，股價再向二百元靠近，台半七月營收僅較六月歷史新高小降一．六％，預估上半年ＥＰＳ三元問題也不大，全年應具創近八年新高達六元以上，ＰＥ相對是低的，將有被朋程刺激機會。

另外像是供應比亞迪電動車的胡連，六、七月營收連續創歷史新高；致伸上半年ＥＰＳ已達二．八一元，且獲利從去年第四季就逐漸增加，七月營收又創歷史新高，看來今年公司企圖心強，ＥＰＳ有機會挑戰六元以上，是近八年新高。另一家令人注意的車電大廠是鴻海旗下的乙盛－ＫＹ，該公司幾乎有一半營收來自汽車相關電子產品，第一季ＥＰＳ為○．九元，創近五季新高；第二季營收季增及年增各為八．二％及十四．五％，單季ＥＰＳ至少超過一元，上半年約二元，重點是六、七月營收皆創歷史新高，預估今年ＥＰＳ有機會向四．五元推升，果如此將較去年成長超過六成，這次股價在年線之上整理超過四個月，未來走勢可多加注意。

再來就是汽車ＡＭ部分，龍頭東陽在過去一向是淡季的七月份，合併營收達十八．五九億元，雖月減四．三％，但年增二五．八％，創同期新高紀錄，東陽表示，市場需求正回穩增加，進入下半年後，將積極迎接旺季到來，市場需求回穩，正積極備貨、加快生產與物流排程，同步加快輕量化產品的開發進度，持續添營運成長動能。該公司是市場龍頭，發言具有重要參考性。上半年ＥＰＳ一．八七元，市場預估全年將挑戰四元，尤其今年已無船期及上游原料偏高威脅，加上台幣貶值，獲利值得期待，股價再創高點。而堤維西及耿鼎雖尚未公布財報，但股價走勢似乎已先透露，底部越墊越高，除非跌破月線，否則有機會再上層樓。帝寶在模具官司爭議下，股價還能繼東陽創新高，在獲利較低的麗清、倉佑、耿鼎股價向上頂下，預估上半年ＥＰＳ超過一．四元的堤維西站上三○元後，似有被向上推升可能，第三季原本是ＡＭ淡季，看來將淡季不淡，再接續九月以後至明年首季旺季，加上台幣走貶，是值得注意一群。

官股銀行默默中補漲

此外，電力相關股包括中興電、元晶、美琪瑪七月營收都相當不錯，高爾夫球頭的大田上半年ＥＰＳ達十．五五元、明安為八．二三元、鉅明為三．七二元，都相當高且整齊的好，其中明安七月營收是今年第三高，在下半年進入旺季下，是一群奇兵。航運股貨櫃三雄陸續公布獲利，也是非常好，詳見後續分析。此外，據統計，投信到十日止共連三四個交易日買超，買超達四六四億元，買超較多如第一金、華通、永豐金、台達電、漢翔等等可一併注意。特別是金融股，這次受到防疫保單使得有壽險的金控幾乎都大賠錢，股價相對較低檔，但美國升息循環還未結束，原先預估對於兆豐金、第一金、中信金、玉山金有利，目前還是如此，而股價已下修，中信金率先完成填息，再來就是第一金較無防疫保單影響，可望率領官股補漲或是盤堅護盤。華南金、合庫金以及低價的台企銀也是追蹤標的。

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