學校教職員工生在自主防疫期間是否能入校？教育部近日發出公文指出，教職員工生在自主防疫期間，若快篩陰性得入校，但不得上班上課。

現在每天還是有約2萬人確診，而進行自主防疫的人則更多，這些自主防疫者如果是學校教職員工，到底能不能進入學校，一直困擾他們。尤其，現在雖然是暑假期間，但大學的教職員工生還是有進學校的需求。

教育部近日發文給國內各大專院校說，考量校園除上課班級屬高度密集場域之外，其餘校園空間尚可保持適當社交距離，且為兼顧教職員工生到校辦理事務之需求，自主防疫期間非必要不得外出，倘若需外出，需有2日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品，且外出時全程戴口罩及保持社交距離，得入校但不得入班上課。

此外，教育部近日也修正「競技及休閒運動場館因應COVID-19防疫管理指引」，將原先「進健身房要提供至少3劑疫苗證明」及「健身房所屬教練於授課期間，應全程佩戴口罩」等兩項規定刪除。

教育部表示，國內疫情已經趨緩，我國已朝向逐步回歸正常生活化，進入運動場館也屬規律運動民眾的日常，為增加民眾進入運動場館的意願，因此將打三劑及戴口罩的規定取消。