現年81歲的日本資深主持人「阿欽」萩本欽一，因主持長壽綜藝節目《超級變變變》而獲得台灣觀眾的矚目，在日本演藝圈也享有相當重要的地位。但近日他卻傳出因高燒不退加上本身又有慢性病史，因此被緊急送往醫院住院治療，令粉絲相當擔心。

雖新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但日本每周還是有將近20萬個病例，因應日本防疫政策，萩本欽一在7月下旬也接受了第4劑的疫苗施打，不料他在8月11日起床時就感覺到身體不適，開始發燒，接受2次PCR檢測後才知道自己確診，但本身高齡又有慢性病史的他，因不斷高燒不退，12日被家人緊急送往醫院住院治療，消息傳出令不少人相當替他擔心。

而根據日本媒體《Sponichi Annex》的報導，萩本欽一所屬的經紀公司13日也出面透露，萩本欽一住院後已逐漸退燒，身體狀況並不嚴重，至於何時能夠出院則還沒有確定，目前公司已暫停他所有的工作，讓他專心在醫院治療，也期待他能早日康復、順利出院。

事實上，日本近期仍因Omicron變異株BA.5肆虐而使多位明星們確診，除了萩本欽一確診以外，就連69歲的大咖歌手山下達郎，以及74歲的小田和正、66歲的桑田佳祐等明星，都因陸續確診而取消音樂節及個人演唱會的演出，因此民眾對於疫情仍無法鬆懈。