樂團「四分衛」主唱阿山上周因無預警暈眩、呼吸急迫備受折磨住院，住院整整1禮拜於昨（13）日才出院返家，他日前發長文向粉絲回報病況，還特別感謝醫護人員及女友的悉心照顧，「謝謝女朋友早中晚夜，公司、住處、醫院奔波往返的陪伴與照顧。」

阿山說他在急診室吐了3次，「張開眼睛就天旋地轉所以不敢張開眼，於是住院觀察，第二三天左右總算可以張開眼睛，一直到今天中午出院雖然氣色有轉好但感覺體力還沒恢復」，1禮拜走路的時間加起來甚至未超過半小時，「現在走路有些吃力，也還是會暈會晃好像站在浮木上面。」

住院期間的他做了身體檢查「大禮包」，包括核磁共振、驗血、X光等10多項檢查，但都未發現問題，醫判造成身體狀況的原因是病毒入侵造成內耳平衡神經發炎導致的眩暈症，囑咐他要再多休息幾天，因此原定昨晚的玩野祭表演必須取消，行事曆上的工作也要往後拖延。

阿山曾經有一段婚姻如今有了新的交往對象，不忘發文感謝另一半，「謝謝女朋友早中晚夜，公司、住處、醫院奔波往返的陪伴與照顧。」，也感謝醫護人員照料，他還笑稱自己的頭油到看護大姐看不下去，幫他洗頭。