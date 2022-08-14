美國商務部12日以攸關國家安全為由，宣布將緊縮對先進半導體與燃氣渦輪引擎（gas turbine engine）技術的出口管制。

美國前國防部官員、目前在商務部擔任工業暨安全事務副部長的埃斯特維茲（Alan Estevez）表示，科技進步讓半導體和引擎等能夠更快、更有效率、更加持久，並在更嚴峻的環境下運行，他說「這將可以成為商業和軍事領域的遊戲規則改變者」。

他強調，唯有認知到這些技術帶來的風險和利益，並與國際夥伴一致行動，才能確保美國的國家安全目標得以實現。

為遏止中國掌控高科技的主導權，美國政府近日簽署高達520億美元的晶片法案，希望藉此提振當地晶片研究與發展，並在美中科技競爭賽局中繼續保有優勢地位。

商務部指出，這次涉及出口控制的四項技術隸屬《瓦聖納協定》（Wassenaar Arrangement）內的項目，也就是42個參與國在2021年12月的會議上達成共識的管控項目。

整體來說，上述四項技術包括氧化鎵與金剛石兩種製造晶片的主要材料，能讓晶片在更高電壓、更高溫等更惡劣的環境下運作，使用這些材料的設備將可大幅提升軍事潛能。

另外電子電腦輔助設計（ECAD) 技術則可用來開發具有閘極全環電晶體（GAAFET）結構的積體電路。GAAFET是設計技術的關鍵，它能使積體電路更快、更節能與更耐輻射，可用在包括國防衛星的軍事用途。

至於壓力增益燃燒（PGC） 技術則可應用在火箭和高超音速系統等設備。