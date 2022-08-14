好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀庭審最終在強尼戴普7項控訴全部勝訴下，贏得了這場官司，外傳安柏無力償還官司債務，沒想到最近有一家成人娛樂公司向安柏提出一份上百萬美元的邀約，想找她出演成人片，消息一出隨即掀起熱議。

據外媒報導，有家「Zen Models」的成人娛樂公司寫信給安柏的律師Elaine Bredehoft，邀請安柏拍攝成人片，提供足以償還強尼的800萬美元（約新台幣2.4億元）當作酬勞，並額外有100萬美元(約新台幣3千萬)捐給洛杉磯兒童醫院。

該公司總裁Veronica Madarian還發布影片宣稱要為「成人娛樂產業」的「男女平權議題」發聲，因為安柏做為「Mee too」運動的代言人，因此想替她量身打造成一個擁抱自己性取向的前衛人士，還會邀請幾位曾經獲獎的女性導演創作劇本。

不僅如此，「Zen Models」娛樂公司認為成人娛樂產業在大眾心中的形象非常負面，因此他們想要改變與革新產業的形象，使從業人員都能更加安全。Zen Model表示這個機會可以幫助目前處在債務危機的安柏，甚至將安柏稱為「天真的年輕女性」，如果安柏上訴失敗，這筆合約金將能協助她償還債務。