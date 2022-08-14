仲琦(2419)上半年每股賺0.76元，下半年隨著網通升級潮持續，加上主晶片缺貨舒緩，預計下半年度營收可望較去年提升，另外，仲琦推動包裝減量、落實綠色產品，也獲頒「TSAA台灣永續行動獎」銀獎。

網通股族群今年力抗大環境，隨著基礎建設升級潮以及主晶片缺貨舒緩，仲琦看好行動寬頻網路應用需求依然強勁，目前接單狀況良好，且Wi-Fi 6/6E滲透率持續提升，將進一步帶動換機潮並挹注營運動能，仲琦隨著整體策略布局發展與新產品導入，下半年度營收可望較去年提升。

仲琦上半年累計營收為54.8億元、年增6.3%，但因新產品和新客戶挹注，再加上匯兌收益助陣，上半年平均毛利率達到23.44%，較去年同期的18.22%，大增5.22個百分點，也帶動歸屬於母公司淨利飆高至2.43億元，累計EPS為0.76元，已大幅超越去年全年。

仲琦總經理邱培舜表示，為了善盡企業對客戶與社會之責任，並對環境有所保護與貢獻，全力推行符合客戶環保要求的產品，推動綠色產品設計與生產，落實廢棄物管理並進行回收再利用，在環境保護工作上承諾。

在推動永續發展目標的過程中，仲琦從自身產品設計的環境友善角度切入，因此，仲琦成立「產品包裝減量」專案小組，於清楚掌握產品各個過程碳排放的情況下，著手將各產品包裝「輕量化」，這樣不僅能減少耗材，也能減少運送過程中產生的碳排放，以對環保帶來貢獻。持續至2021年為止，總共4個機種進行包裝減量設計，減重13.7%至43.1%不等，等同於減少75.05公噸碳排放。