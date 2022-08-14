嫁入高雄甲仙，2009年8月1日，張淑女來到甲仙國小擔任訓導主任，7天後，環境尚未熟稔，抱負仍有待施展，八八風災就來了。災後，為讓學生有事做，她在學校成立拔河隊及推動閱讀，讓甲仙與世界重新相連。她近日被教育部選為教育家人物典範。

風災過後，大人情緒低落，深深影響著孩子。「沒人來甲仙了，來的只有誦經團。」張淑女說，有好長一段時間，甲仙就像一座空城，人的心也是一座空城，那時，身為甲仙國小訓導主任的她，絲毫沒有悲痛的餘地，除了要設法引導學生接受事實、撫平創傷，更要帶領學生走出傷痛，種下新的希望。

「我們必須想辦法，讓學生有事情做，也願意做，讓他們徬徨的心有所寄託。」於是甲仙國小成立了拔河隊，希望藉由運動競賽，為孩子們建立一個可以努力與寄託的目標。

而個性內向的孩子，情感較為內縮，不善於表達，學校則為他們設計了閱讀認證與分享會，希望透過討論與引導，鼓勵孩子們將讀書心得發表與分享，說出內心感受以及對未來的想法，好讓心靈的創傷、壓抑與恐懼，有釋放的機會。

而「贊助金主」也從一間小小超商的熱情支持，擴大到超商總部企業的無私贊助，讓張淑女有足夠的經費，帶領學生走出甲仙，到外地參訪、舉辦讀書分享會，藉由豐富遼闊的視野趕走封閉憂傷，「一口氣就包了三臺遊覽車哩！」

從一個老師的積極張羅開始，學校、社區、企業，都來幫忙了，企業又帶來了導演楊力州，將拔河隊的故事拍攝成紀錄片《拔一條河》，希望將甲仙地區如何透過閱讀與拔河，改變偏鄉孩童教育的歷程呈現出來，讓甲仙與世界，重新相連。